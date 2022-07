Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μπογιές στο σπίτι του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ (εικόνες)

Ποια οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Τι δήλωσε ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Επίθεση με μπογιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς, στην περιοχή της Τούμπας, πραγματοποίησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα.

Το συμβάν γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Ιωακείμοβιτς, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την από φωτογραφίες. «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, συνεχίζουμε δυνατά», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ιωακείμοβιτς.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε με ανακοίνωσή της σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν, η παρέμβαση έγινε για τον αναρχικό απεργό πείνας, Γ. Μιχαηλίδη.

Η ανάρτηση του κ. Ιωακείμοβιτς:

