Ηλεία: Φωτιά στα Άγναντα

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Ηλεία.

Οι φλόγες καίνε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγναντα.

Στο πύρινο μέτωπο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με και 15 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ.

Απο αέρος ρίψεις νερού κάνουν ένα ελικόπτερο Erickson και δύο αεροσκάφη Air Tractor.

