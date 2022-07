Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Τουρίστας στην εντατική μετά από ξυλοδαρμό

Νέο περιστατικό βίας στην Ζάκυνθο. Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί.



Διασωλημένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, νοσηλεύεται 23χρονος τουρίστας έπειτα από ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολύ βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Το νέο περιστατικό βίας, έλαβα χώρα στην περιοχή του λιμανιού της Ζακύνθου, την στιγμή που οι νεαροί αποβιβάστηκαν από ημερόπλοιο που πραγματοποιούσε πάρτι.

Για τον άγριο ξυλοδαρμό του 23χρονου, έχουν συλληφθεί από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, δυο νεαροί ομοεθνείς του. Ο 23χρονος αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας σε άλλο νοσοκομείο της χώρας.

