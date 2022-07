Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: τραυματίας πυροσβέστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν απο ξηράς. Ρίψεις νερού και απο αέρος.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη συνεχίζει να βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγναντα, του δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 30 πυροσβέστες και 15 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο Erickson δύο αεροσκάφη Air Tractor.

Οι εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκνα με δύο αεροσκάφη Canadair.

Η φωτιά έχει επεκταθεί και καίει εκτάσεις με πουρνάρια και κινείται προς το χωριό

Με πρωτοβουλία του Δήμου έχει διατεθεί λεωφορείο για την μεταφορά κατοίκων που πιθανά να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα.





Όπως έγινε γνωστό, ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο μέτωπο, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με εγκαύματα.