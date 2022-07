Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: “άνιση μάχη” με τον άνεμο - ενισχύθηκαν οι δυνάμεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

Σε εξέλιξη συνεχίζει να βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγναντα, του δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Στην περιοχή για την φωτιά που χαρακτηρίζεται ως "αρκετά δύσκολη". Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 41 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα από την Πάτρα, ένα ελικόπτερο Erickson, ένα ελικόπτερο ΑΒ214, 2 Canadair L 215 και 2 Canadair 415).

Η φωτιά κατευθύνεται προς τους οικισμούς Λουκά και Καρυά, καθώς ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε εκεί, με την κατάσταση να δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι.

Οι κάτοικοι της περιοχής δίνουν μάχη να σώσουν τις περιουσίες τους. Αν και ακόμη δεν έχει δοθεί εντολή για εκκένωση των οικισμών, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., βρίσκονται σε επιφυλακή. Παράλληλα λεωφορεία του δήμου είναι έτοιμα να μεταφέρουν κατοίκους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο μέτωπο, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με εγκαύματα.

Πηγή: Patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: Θα συνεχίσουμε να παραβιάζουμε τον ελληνικό εναέριο χώρο

Γαλλία: Πόνι ποδοπάτησαν παιδιά σε κέντρο ιππασίας

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Οι πίνακες με τους δικαιούχους