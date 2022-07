Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: νέο μέτωπο και εκκενώσεις οικισμών

Πύρινα μέτωπα έχουν πλήξει την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ηλεία, ξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή και δόθηκε μάλιστα εντολή για εκκένωση του οικισμού Πηγάδι Τραγανού.

Στην περιοχή καίει ήδη ένα πύρινο μέτωπο και στην Αμαλιάδα, ενώ ένα νέο μέτωπο υπάρχει και στη Βάρδα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. τραγανού, δήμου Πηνειού Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2022

