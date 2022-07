Έβρος

Σουφλί - Φωτιά στην Δαδιά: στον “πυρήνα” του δάσους μαίνεται η πυρκαγιά

Τιτάνια η ολονύχτια προσπάθεια. Ενισχύθηκαν το πρωί οι επίγειες δυνάμεις, ενώ ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα για να τιθασευτεί το ανεξέλεγκτο μέτωπο.

Μαίνεται η φωτιά στον Έβρο και συγκεκριμένα στο Δάσος Δαδιάς - Λευκίμης, με το μέτωπό της να έχει επεκταθεί στη διάρκεια της νύχτας στον πυρήνα του δάσους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν σκληρή μάχη να την περιορίσουν, γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα απροσπέλαστο με οχήματα σημείο,

Πρόκειται για 3 εστίες φωτιάς, που από τις 13.30 το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι και αυτή την ώρα καίει ό,τι βρει στο πέρασμά της...

Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν στο σημείο 102 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 29 οχήματα ενώ συνέδραμαν μηχανήματα έργου του στρατού και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από 100 πυροσβέστες με 30 οχήματα από άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Συνολικά στην φωτιά που μαίνεται στο Σουφλί επιχειρούν 291 Πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 65 οχήματα.

Οι άνεμοι στην περιοχή παραμένουν ασθενείς, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει η ευφλεκτότητα της υφιστάμενης βλάστησης που αποτελείται κυρίως από πεύκα.

Η μάχη των ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης αποδίδει και πλέον η φωτιά είναι καθηλωμένη και κινείται αργά και χαμηλά από κάτω, ενώ υπάρχουν σε διάφορα σημεία αναζωπυρώσεις.

Οι εναέριες συνεχίζουν τις ρίψεις, όσο ο άνεμος βοηθάει. Στα βορειοδυτικά γίνεται προσπάθεια με χωματουργικά μηχανήματα για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Εκεί εστιάζεται η μεγάλη προσπάθεια και με τα εναέρια μέσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, να γίνουν αντιπυρικές ζώνες με μηχανήματα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και του Στρατού στο δάσος της Δαδιάς και συγκεκριμένα στις ταϊστρες των αρπακτικών πουλιών στο Εθνικό Πάρκο, ενώ δημιουργήθηκε μια επιπλέον ζώνη περιμετρικά του οικισμού της Λευκίμης, σύμφωνα με το pameevro.gr.

(πηγή εικόνων: evros24.gr)

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν πτήσεις τα εναέρια μέσα, με στόχο να επιτευχθεί ο περιορισμός και η οριοθέτηση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Σε δύο «κύματα», επιχειρούν διαδοχικές ρίψεις νερού από αέρος συνολικά 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή θα πετά και άλλο ένα ελικόπτερο για τον συντονισμό.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, τόνισε πως «η εικόνα που έχουμε είναι ότι το νότιο – νοτιοανατολικό κομμάτι πηγαίνει καλύτερα. Αντιθέτως, το πυκνό δάσος με πεύκα, στο βόρειο – βορειοδυτικό κομμάτι μας απασχολεί περισσότερο, καθώς δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση».

