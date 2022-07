Φθιώτιδα

Λαμία - Τροχαίο: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην εθνική οδό (εικόνες)

Η οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Από "θαύμα" σώθηκε η 59χρονη.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στο 210ο χλμ της εθνικής οδού, λίγο πριν την έξοδο για Λαμία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, προς το παρόν, συνθήκες, η 59χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και αφού βρήκε στο στηθαίο, το ΙΧ τούμπαρε μεταξύ της λωρίδας έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Άμεσα σήμανε συναγερμός σε αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, όμως η γυναίκα στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της και βγήκε μόνη της χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Πηγή: lamiareport.gr

