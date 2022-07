Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Λεωφορείο “λαμπάδιασε” στην Ιονία Οδό (βίντεο)

Τρόμος για τους επιβάτες όταν το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τυλίχτηκε στις φλόγες την ώρα που ήταν εν κινήσει.



Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο που κινούνταν στην Ιόνια Οδό στο ύψος του ΣΕΑ Ευηνοχωρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν της 13:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες και ο οδηγός αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

