Φωτιά στη Λέσβο: στη μάχη και εναέρια μέσα (εικόνες)

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη με την πυρκαγιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Μόρια της Λέσβου.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο ελαιοτριβείο του χωριού της Μόριας. Πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη..

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Μόρια Λέσβου, επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2Α/Φ.

Πηγή εικόνων: aeolos.tv

