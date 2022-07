Ηλεία

Ηλεία: Φωτιά στην Ανδρίτσαινα

Η φωτιά καίει δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Φανάρι Ανδρίτσαινας, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 23 οχήματα, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ μέχρι τη δύση του ήλιου πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, χωρίς να απειλεί μέχρι τώρα κατοικημένη περιοχή.

