Χανιά

Χανιά: Αγνοείται κολυμβητής στη Χώρα Σφακίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό του 45χρονου. Από πού χάθηκαν τα ίχνη του.



Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 45χρονου κολυμβητή ο οποίος κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου και χάθηκαν τα ίχνη του.

Για τον εντοπισμό του έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε θάλασσα και στεριά υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με συμμετοχή ιδιωτικών σκαφών και πλωτών του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στα Εξάρχεια (εικόνες)

Καταγγελία για Ιπποκράτειο - Αποστολίδης: οι γιατροί προφανώς βαρέθηκαν να… (βίντεο)

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους