Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Σέιχ Σου: Προσαγωγή υπόπτου για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.



Άμεσα τέθηκε πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ, στο Σέιχ Σου, στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Μαλακοπής. Στο σημείο επιχείρησαν 8 οχήματα, με 16 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους στο σημείο. Τα ακρβή αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

Η Αστυνομία, λίγο αργότερα, προχώρησε στην προσαγωγή ενός αλλοδαπού για τη φωτιά στο Σέιχ Σου. Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και θα διερευνηθεί εάν έχει κάποια σχέση με το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: Απάντηση Κούγια για τη νέα έφεση

Καταγγελία για Ιπποκράτειο - Αποστολίδης: οι γιατροί προφανώς βαρέθηκαν να… (βίντεο)

Κορονοϊός - Αντιικά χάπια: Aπό τα φαρμακεία των νοσοκομείων η προμήθειά τους