Σουφλί - Φωτιά στην Δαδιά: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στο πύρινο μέτωπο. Η φωτιά απειλεί παρθένα δάση και τις φωλιές σπάνιων αρπακτικών.



Η πυρκαγιά που καίει για δεύτερη ημέρα στον δήμο Σουφλίου, προϊδεάζει για μία πραγματικά δύσκολη νύχτα. Με συνεχείς αναζωπυρώσεις και εναλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου, το πύρινο μέτωπο οδηγείται νότια προς τη Λευκίμη, βόρεια προς τη Δαδιά, και ταυτοχρόνως δυτικά, προς το κεντρικό τμήμα του πυρήνα προστασίας του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, όπου βρίσκονται και οι φωλιές των σπάνιων αρπακτικών πτηνών.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι πυροσβέστες ξεκίνησαν να δημιουργούν θέσεις άμυνας στα τρία σημεία, που έφυγε η πυρκαγιά, εξωτερικά της περιμέτρου (βόρεια, βορειοδυτικά και δυτικά). Έχουν αναπτυχθεί πεζοπόρα και ΕΜΟΔΕ και έχουν αναπτυχθεί ήδη στο βορεινό κομμάτι, όπου θα εργαστούν μέχρι το πρωί. Στόχος, να επανέλθουν στην αρχική περίμετρο.

Με το πρώτο φως θα αρχίσουν ρίψεις νερού τα τοπικά εναέρια μέσα (2 PZL, 2 Tractores, 1 Mi8 και 2 Chinoock). Θα ακολουθήσουν 3 Erickson με 20' διάφορα, 2 CL415 και ένα ΑΒ214. Τα εναέρια θα συμπληρωθούν με ένα Erickson και ένα ΑΒ214 με ΕΜΟΔΕ από την Ελευσίνα. Σε κάθε κύμα θα πετάει και ένα ΒΚ117 συντονιστικό.

Σύμφωνα με στελέχη της δασικής υπηρεσίας και τον δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο, η πυρκαγιά ακολουθεί μία ανεξέλεγκτη πορεία, κυρίως λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου της περιοχής, που σε συνδυασμό με την πυκνότητα και το είδος της βλάστησης δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση κατάσβεσής της από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά την ισχυρή συγκέντρωση των τελευταίων (320 πυροσβέστες με 68 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με τη συνδρομή και εθελοντών πυροσβεστών, εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, μηχανημάτων έργου και πεζοπόρων τμημάτων του Ε.Σ. και υδροφόρων ΟΤΑ).

