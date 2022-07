Θεσσαλονίκη

Ο “Αρκτούρος” έσωσε ζαρκάδι

Ο "Αιμίλιος", όπως ονομάστηκε, εντοπίστηκε στο δάσος από υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας με ανοιχτό κάταγμα στο αριστερό μπροστινό του πόδι.

Ζαρκάδι, περίπου 4 μηνών, έσωσε ο «Αρκτούρος» σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ξάνθης και τον κτηνίατρο Βασίλη Μπαλτόπουλο. Ο "Αιμίλιος", όπως ονομάστηκε, εντοπίστηκε στο δάσος από υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας με ανοιχτό κάταγμα στο αριστερό μπροστινό του πόδι.

Μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο του κ. Μπαλτόπουλου όπου του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έπειτα παραδόθηκε στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του «Αρκτούρου». Ο "Αιμίλιος" φιλοξενείται στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο «Αρκτούρου» και εφόσον ξεπεράσει τον τραυματισμό του θα μπορέσει να επανενταχθεί στην φύση όταν ενηλικιωθεί.

