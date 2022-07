Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Θεσσαλονίκη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην επαρχιακή οδό Νέας Μεσημβρίας- Αγχιάλου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ηλικιωμένος.

Ειδικότερα, στις 21:45 στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέας Μεσημβρίας- Αγχιάλου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένας 73χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα ενεργεί το τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

