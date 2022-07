Ηλεία

Ηλεία: Φωτιά στην Σπιάτζα απειλεί σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στην περιοχή της Σαρακίνας.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, σε χορτολιβαδική έκταση, με ξερά χόρτα και καλάμια, στην Σπιάτζα, στην περιοχή της Σαρακίνας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η φωτιά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, πήρε ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ενώ συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Πηγή: patrisnews.com





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Ατματζίδης

Νοίκιαζαν αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα

Φωτιές - Πυροσβεστική: Η ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα