Έβρος

Σουφλί - Φωτιά στη Δαδιά: Περιφερειακά του χωριού η πυρκαγιά

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, στρατιώτες και εθελοντές, για να διασώσουν το δάσος της Δαδιάς.

Περιφερειακά του χωριού της Δαδιάς έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια των δυνάμεων κατάσβεσης για την αναχαίτιση της μεγάλης πυρκαγιάς που για τρίτη μέρα καταστρέφει στο διάβα της χιλιάδες στρέμματα του Εθνικού Πάρκου. «Το σημαντικότερο για εμάς είναι η ασφάλεια των κατοίκων, του χωριού και όλες οι δυνάμεις θα ριχτούν εκεί», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Παρ' όλες τις ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, επίγειες και εναέριες, που επιχειρούν αδιάκοπα, οι συνεχιζόμενες εναλλαγές στην κατεύθυνση των ανέμων δημιουργούν αναζωπυρώσεις και αυξάνουν τον αριθμό των πύρινων μετώπων που το απόγευμα του Σαββάτου ανέρχονται στα πέντε, σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, τρία μεγάλα και δύο μικρότερα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη η πυρκαγιά έχει ξεπεράσει το παρατηρητήριο των αρπακτικών και προσεγγίζει τα κτίρια της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής.

Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου τονίζει ότι ταυτόχρονα με το σχεδιασμό και τις προσπάθειες διαφύλαξης του χωριού από την πύρινη λαίλαπα, μέγιστης σημασίας είναι και η περισυλλογή και περίθαλψη τραυματισμένων ατόμων της άγριας πανίδας. Ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ, τον Αρίωνα, τη «Δράση για άγρια ζωή» και άλλες ΜΚΟ και ιδιώτες κτηνιάτρους, οργανώνει αποστολή στην περιοχή για τη δημιουργία σταθμού πρώτων βοηθειών για την άγρια πανίδα.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, το WWF Ελλάς και διάφορα φιλοζωικά σωματεία σε συνεργασία με κτηνιάτρους περιθάλπουν τα ζώα που περισυλλέγουν όλοι όσοι επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

ΠΥ: 53 δασικές φωτιές σε 24 ώρες

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 18:00 του Σαββάτου «εκδηλώθηκαν 53 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φράγμα Λύρας στο Σουφλί Έβρου επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 68 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 10 Α/Φ και 7 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, μηχανήματα έργου και πεζοπόρα τμήματα του Ε.Σ., η Δασική Υπηρεσία και υδροφόρες ΟΤΑ. Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».





