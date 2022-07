Φθιώτιδα

Τροχαίο - Άγιος Κωνσταντίνος: νεκρός ο οδηγός που πετάχτηκε από το παρμπρίζ

Τραγικό τέλος για τον οδηγό, πυο πετάχτηκε από το αυτοκίνητο του, το οποίο αναποδογύρισε και κατέληξε σε κανάλι.

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από το όχημά του, σε τροχαίο που σημειώθηκε στον οικισμό ΛΟΚ πάνω από Ασπρονέρι του Αγίου Κωνσταντίνου, στον δήμο Καμένων Βούρλων.

Ο ηλικιωμένος οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο και το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και αναποδογύρισε.

Δυστυχώς ο 82χρονος άνδρας, πετάχτηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής.

Η σορός του θα υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή, την προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

