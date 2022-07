Τρίκαλα

Τρίκαλα: τρένο χτύπησε άνδρα σε “αυτοσχέδια διάβαση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις ειδοποιήσεις από τον μηχανοδηγό, ο άνδρας δεν κατάφερε να προστατευθεί πριν τον χτυπήσει ο συρμός και τον τραυματίσει. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Ακόμη ένα ατύχημα καταγράφηκε στη σιδηροδρομική γραμμή, εντός της πόλης των Τρικάλων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το τρένο που διέρχονταν από την περιοχή των Σαραγίων, χτύπησε 30χρονο που διέσχιζε τις γραμμές από «αυτοσχέδια διάβαση, παρά τα προειδοποιητικά σφυρίγματα του μηχανοδηγού.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Τρικάλων και όπως φαίνεται είναι τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τον 30χρόνο Τρικαλινό, ο τραυματισμός του ήταν τέτοιος που δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του.

Κάποια ελαφρά τραύματα στο κεφάλι του αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Έτσι, δόθηκε αίσιο τέλος στην περιπέτεια που πέρασε.

Ειδήσεις σήμερα:

Βενιζέλος - Παπακωνσταντίνου στον ΑΝΤ1: η απάντηση στον Σόιμπλε για την Ελλάδα (βίντεο)

Νοσηλευτής πέθανε εν ώρα εργασίας, σε νοσοκομείο με εφημερία

Χαράκι: Ολλανδοί κατέβασαν την ελληνική σημαία που ύψωσε ο Γιώργος Γιαννιάς (εικόνες)