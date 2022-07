Λέσβος

Φωτιά στα Βατερά: Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη ημέρα (εικόνες)

Για δεύτερη μέρα κατακαίει τα Βατερά η πυρκαγιά. Ενισχύονται περεταίρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δεύτερη μέρα μάχης με τις φλόγες, σήμερα, στα Βατερά για πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με την κύρια προσπάθεια να εστιάζεται στο να μην ξεφύγει η φωτιά πέραν του δρόμου, μεταξύ Βρίσας και Βατερών. Σε μια τέτοια περίπτωση η φωτιά θα επιστρέψει στο άκαυτο τμήμα του οικισμού.

Από το πρωί στη μάχη συμμετέχουν με ρίψεις από αέρος δυο αεροπλάνα τύπου PZL που εδρεύουν στη Λέσβο, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που εδρεύουν σε Λέσβο και Χίο, και δυο αεροσκάφη τύπου Canadair. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον δρόμο για τη Μυτιλήνη είναι και τρία μικρά νέου τύπου αεροσκάφη Airtractor.

Το πρωί φτάνουν επίσης στη Λέσβο από την Αττική ενισχύσεις με 20 πυροσβέστες και πέντε οχήματα.



Στέγαση και απεγκλωβισμοί

Ο δήμος Δυτικής Λέσβου έκανε, στο μεταξύ, γνωστό ότι παρέχεται στέγαση μετά από συνεννόηση με τις υπηρεσίες, προσφέρεται διαμονή σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Σκάλα Πολυχνίτου και στην Καλλονή και ψυχολογική υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών, καθώς και φιλοξενία και περίθαλψη ζώων.

Παροχή συνδρομής και απεγκλωβισμός ατόμων μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή ΒΑΤΕΡΑ ν. Λέσβου

Την ίδια στιγμή, με τη συνδρομή του Λιμενικού έγιναν απεγκλωβισμοί εννέα ατόμων, τεσσάρων Ελλήνων και πέντε αλλοδαπών.