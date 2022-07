Βοιωτία

Θήβα: Τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Θηβών. Πώς συνέβη το φρικτό ατύχημα.

Φρικτό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Θήβα όταν τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο.

Η αμαξοστοιχία 887 που είχε ξεκινήσει λίγο μετά τις 8 το βράδυ από το Λειανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, παρέσυρε, γύρω στις 10:00 στο ύψος της Θήβας, 45χρονο Ρομά, που για άγνωστους λόγους βρισκόταν πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να ακρωτηριαστεί στο κάτω άκρο!

Άμεσα στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο ΓΝ Θήβας κι από εκεί στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» στην Αθήνα αφού η κατάστασή του ήταν σοβαρή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Θηβών, ενώ η αμαξοστοιχία συνέχισε με μισή ώρα καθυστέρηση το ταξίδι της για το σταθμό της Αθήνας.

Πηγή: LamiaReport

