Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία

Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Κυριακής στο Κατακάλι Κορινθίας, αυτή τη φορά σε έκταση ανάμεσα στο Κατακάλι και την Κάτω Αλμυρή, στην ευρύτερη περιοχή του Σοφικού Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, ενώ ήδη η εικόνα από το μέτωπο είναι βελτιωμένη.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κλήθηκαν να συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Κατευθύνονται 2 CL215 περιπολίας και Α/Γ το Erickson της Τρίπολης και 2 Τρακτορες Τατοϊου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Βλασαίικα στη Δ/Ε Σαρωνικού Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2022

πηγή: korinthostv.gr

