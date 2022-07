Κυκλάδες

Πάρος: Καταγγελία για ξυλοδαρμό ανήλικης από τη γιαγιά της

Ο παππούς της μικρής φέρεται να απειλεί κόσμο με καραμπίνα, προκειμένου να μη μιλήσει



Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας, καθώς υπάρχει καταγγελία σύμφωνα με την οποία μία 15χρονη από την Πάρου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τη γιαγιά της.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η μικρή ζει με τη γιαγιά, τον παππού και το αδερφάκι της, καθώς η βιολογική της μητέρα είναι μακρία από το νησί. Η 15χρονη κακοποιείται συστηματικά από τη γυναίκα που έχει την επιμέλειά της και μάλιστα με πολύ άγριο τρόπο.

Υπάρχουν σημάδια στο κορμί του παιδιού, (υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες) από το ξύλο και τη σωματική κακοποίηση που υπέστη για μία ακόμη φορά.

Η τοπική κοινωνία γνωρίζει τι γίνεται, όμως ο παππούς της μικρής φέρεται να απειλεί κόσμο με καραμπίνα για να μη μιλήσει ή για να μείνει μακριά από τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το θέμα έχουν ενημερωθεί τόσο η Αστυνομία όσο και η Πρόνοια και το μόνο που μένει είναι να γίνει επίσημη μήνυση για να ξεκινήσουν οι τυπικές διαδικασίες.

πηγή: cycladeslive.gr

