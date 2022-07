Θεσπρωτία

Φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας (εικόνες)

Τον οικισμό της Σαγιάδας απειλεί η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το απόγευμα της Κυριακής.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική και αγροτοδασική έκταση, αλλά λόγω των ανέμων που πνέουν ισχυροί στην περιοχή, γρήγορα επεκτάθηκε.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες και δέκα εθελοντές, ενώ έχουν ζητηθεί και ενισχύσεις από εναέρια μέσα.

Πηγή: epiruspost.gr

