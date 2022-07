Έβρος

Φωτιά στη Δαδιά: Έκλεισε η Εθνική Οδός

Παράλληλα με την Εθνική Οδό καίει η φωτιά που μαίνεται για τέταρτη μέρα στη Δαδιά Έβρου.

Στην εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Λύρας-Λαγυνών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, λόγω της εξάπλωσης της πυρκαγιάς που κατακαίει τη Δαδιά Έβρου, παράλληλα με την εθνική οδό, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς.

Για την κίνηση των οχημάτων χρησιμοποιείται το παλιό εθνικό οδικό δίκτυο. Στις 21:45 είχε σταλεί νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Δαδιάς, για να εκκενώσουν τον οικισμό, ο οποίος ωστόσο λίγο αργότερα έπαψε να απειλείται.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «το χωριό Δαδιά έχει εξασφαλιστεί και η ανατολική κίνηση της πυρκαγιάς προς εθνική είναι αργή και εκτιμούν ότι θα την ελέγξουν.

Η προσπάθεια πέφτει στα νοτιοδυτικά πριν από τον πυρήνα Α1 του Δρυμού. Στην Α1 Ζώνη βρίσκονται (άθικτα) όλα τα σημαντικά οικοσυστήματα κ οι βιότοποι των αρπακτικών. Η Α1 είναι ο σκληρός πυρήνας της Δαδιάς.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Χρήστο Στυλιανιδη θα παραμείνει και αύριο στην περιοχή».

Οι συνεχιζόμενες εναλλαγές της κατεύθυνσης αλλά και της έντασης του ανέμου στην περιοχή της Δαδιάς εξακολουθούν να υποδαυλίζουν την πολυήμερη πλέον προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που στο πέρασμά της αφήνει σημαντικά λαβωμένο το Εθνικό Πάρκο. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προϊστάμενος του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Πιστόλας, ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του των όμορων του Σουφλίου δασαρχείων και με μέλη δασικών συνεταιρισμών βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να συμβάλουν στην υλοτομία και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αναφέρει ότι λίγο πριν από τις 21:00 η φωτιά, λόγω του δυνατού αέρα, πέρασε την αντιπυρική ζώνη νότια του Κέντρου Ενημέρωσης της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, απειλώντας το Κέντρο το οποίο έχει εκκενωθεί, ενώ από το σημείο έχει απομακρυνθεί και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «Όλυμπος».

Περιγράφοντας την εικόνα που παρουσιάζει απόψε η πυρκαγιά, ο κ. Πιστόλας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μετά το μεσημέρι είναι τρία ενεργά και μεγάλα μέτωπα. Το ένα κινείται βόρεια προς την περιοχή του μοναστηριού της Δαδιάς και του δασικού φυτωρίου. Περιμετρικά του μοναστηριού, που έχει εκκενωθεί, έχει γίνει αντιπυρική ζώνη για την προστασία του. Με τα ως τώρα δεδομένα η εκτίμηση είναι ότι το συγκεκριμένο μέτωπο θα ελεγχθεί ή θα σβήσει στις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και αύριο. Το θέμα είναι τα άλλα δύο μέτωπα. Το ένα είναι νότια προς το φράγμα της Λύρας λίγο πιο πάνω από εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, σε μια περιοχή στην οποία επιχειρούσαν και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα με ρίψεις νερού, βόρεια του φράγματος.

Το μεγαλύτερο μέτωπο είναι στο δυτικό τμήμα του δάσους, όπου επιχειρούν υλοτόμοι για τη δημιουργία νέας αντιπυρικής ζώνης που θα παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης του μετώπου της πυρκαγιάς στις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς εάν η πυρκαγιά το περάσει, απειλούνται οι φωλιές του Μαυρόγυπα».

