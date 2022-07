Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: δύσκολη η μάχη με τις φλόγες

Παραμένουν σε επιφυλακή οι επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο.

Μεγάλο εξακολουθεί να είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε τις απογευματινές ώρες από την περιοχή Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Ηλεία.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, «το πύρινο μέτωπο έχει "ανοίξει" αρκετά και βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές, Σκιλλουντία, Φρύξα, Βρίνα και Γρύλος, χωρίς όμως να απειλεί μέχρι τώρα κατοικημένες περιοχές».

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 125 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 43 οχήματα.

Ακόμη, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

