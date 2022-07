Θεσσαλονίκη

Ταξιτζής έβγαζε... μεροκάματο από παράνομους μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός ταξί συνελήφθη με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών. Τι κίνησε τις υποψίες των Αρχών.

Οδηγός ταξί συνελήφθη, χθες το απόγευμα, κατηγορούμενος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών και οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δημόσιας χρήσης επιβατικό όχημα που οδηγούσε είχε κινήσει τις υποψίες αστυνομικών, καθώς κινούνταν στην εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης.

Όταν ο 46χροννος οδηγός σταμάτησε σε βενζινάδικο, στην περιοχή του κόμβου Παντελεήμονα, ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος στο αυτοκίνητο και εντοπίστηκαν τρεις υπήκοοι Συρίας που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Κιάτο: Αυτοκίνητο “διέλυσε” εκκλησία και “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Μπαρτσελόνα - Μέσι: ο Τσάβι ζητά να γυρίσει στην ομάδα

Ευελπίδων: Εκρηκτικός μηχανισμός στα δικαστήρια