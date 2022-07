Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που κολυμπούσαν

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Δύο ηλικιωμένοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που κολυμπούσαν στο νησί της Αμμουλιανής, στη Χαλκιδική και στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη.

Το μεσημέρι, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Αμμουλιανής 80χρονος.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από γιατρό του νησιού και στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολύγυρου Χαλκιδικής.

Εξάλλου, το πρωί η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε για ανάσυρση 80χρονου, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, από τη θάλασσα στη περιοχή Αγελαδάρικο Επανομής.

Αρχικά, του έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) από τον ιατρό του ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Iπποκράτειο”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα κατά τόπους Λιμενικά Τμήματα διενεργούν προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

