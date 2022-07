Αχαΐα

Πάτρα: Άνδρας απειλεί αστυνομικούς με καραμπίνα (βίντεο)

Μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας έσπευσε στην περιοχή, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής.





Μεγάλη κινητοποίηση στην Αστυνομία της Πάτρας για άνδρα που βρίσκεται στο πάρκινγκ Καλεντζιώτη και φέρεται να απειλεί αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κρατάει καραμπίνα, ενώ μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας βρίσκεται στην περιοχή και απομάκρυνε τον κόσμο.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Ακτής Δυμαίων και Παπαφλέσσα, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Διαπραγματευτής της Αστυνομίας έχει πλησιάσει τον άνδρα και του ζητά να παραδώσει το όπλο.

Η προσέγγιση του διαπραγματευτή έχει γίνει από το πεζοδρόμιο της Ακτής Δυμαίων, πίσω από τον φράχτη του χώρου στάθμευσης.

Ο άνδρας κρατά στο αριστερό του χέρι την καραμπίνα και αρνείται να την παραδώσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο αστυνομικός υποχώρησε, ενώ ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας ζήτησε από τον άνδρα να του δώσει τον τηλεφωνικό του αριθμό προκειμένου να τον καλέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 45χρονο άνδρα Ρομά. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν κι άλλοι Ρομά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο άνδρας κρατάει κυνηγετικό όπλο, ενώ δίπλα του βρίσκεται φιάλη υγραερίου.

