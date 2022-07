Αχαΐα

Πάτρα: Τέλος στο θρίλερ με τον οπλισμένο άνδρα - Έτσι τον αφόπλισαν (βίντεο)

Ο άνδρας απειλούσε αστυνομικούς με καραμπίνα και φιάλη υγραερίου. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό.

Αίσιο τέλος είχε περιστατικό στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, κοντά στον νότιο πάρκο, με άνδρα που παρέμενε επί ώρες οπλισμένος και έχοντας στην κατοχή του φιάλη υγραερίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, αστυνομικοί κατάφεραν να τον πλησιάσουν και να τον αφοπλίσουν.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης.

Νωρίτερα, διαπραγματευτής της αστυνομίας προσπαθούσε να τον πείσει να παραδώσει το όπλο και τη φιάλη υγραερίου, ενώ στο σημείο βρίσκονταν πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του άνδρα.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει επί πολλές ώρες για λόγους ασφαλείας την περιοχή, ενώ σε ετοιμότητα βρισκόταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

