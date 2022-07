Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σφαίρα “καρφώθηκε” σε μπάνιο σπιτιού

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα ζευγάρι όταν αδέσποτη σφαίρα «καρφώθηκε» στο πλακάκι του μπάνιου τους. Τι συνέβη;

Εφιαλτικές στιγμές έζησε, χθες το βράδυ, ένα ζευγάρι στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο.

Μία αδέσποτη σφαίρα «καρφώθηκε» στο πλακάκι του μπάνιου τους η αποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να προήλθε από το διπλανό σπίτι το οποίο εκτιμάται ότι είχε στηθεί γλέντι.

Μετά από καταγγελία των ιδιοκτητών του σπιτιού όπου καρφώθηκε η σφαίρα, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο διπλανό σπίτι και φόρεσαν χειροπέδες στον 53χρονο ιδιοκτήτη ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν έξι κάλυκες αλλά και ένα πιστόλι γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο σπίτι είχαν πέσει άσκοποι πυροβολισμοί.

Ευτυχώς, σύμφωνα με το ekriti, από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.

