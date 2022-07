Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός ο άνδρας που έπεσε από σκαλωσιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονική ήταν η πτώση του άτυχου εργάτη στο κενό, από μεγάλο ύψος.

Τραγικό θάνατο βρήκε 68χρονος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε στο κενό από σκαλωσιά όπου είχε ανέβει εκτελώντας εργασίες βαψίματος σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η θανατηφόρα πτώση σημειώθηκε στις 13.15, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καλλιγά.

Υπό άγνωστες συνθήκες, ο άτυχος άνδρας, βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος, πέφτοντας στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και πλήρωμα του ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χαριλάου - Αναλήψεως.

Ειδήσεις σήμερα:

ΙΠλεύρης - Τσίπρας: η καραντίνα, η μάσκα και η δεξίωση στο Προεδρικό

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)

Καραγιάννης: “Τρέχουν” Μετρό Πειραιά, Μετρό Θεσσαλονίκης και ΒΟΑΚ