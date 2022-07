Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν διακινητές παράνομων μεταναστών... μετά από τροχαίο

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τους δύο διακινητές παράνομων μεταναστών.

Δύο διακινητές οι οποίοι μετέφεραν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, συνελήφθησαν στον Έβρο.

Η πρώτη σύλληψη έγινε στον οικισμό Αμφιτρίτης του δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο οδηγός - διακινητής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας επέμβασης της διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, αλλά συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο οχήματα χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Με την ακινητοποίηση του οχήματός του, επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει της σύλληψης.

Ο δεύτερος διακινητής συνελήφθη σήμερα το πρωί στο Διδυμότειχο, όταν αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης τον εντόπισαν να επιβιβάζει σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο πέντε μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

