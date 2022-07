Εύβοια

Χαλκίδα: Νεκρός άνδρας μετά από πολλαπλές μαχαιριές

Το πρωί της Δευτέρας (25.07.2022) ένας άνδρας από το Πακιστάν κατάληξε, μετά από σοβαρά τραύματα που έφερε από μαχαιριές στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , ο άνδρας, βρισκόταν σε χωριό του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Χαλκίδα, μαζί με άλλους δύο άνδρες από το Πακιστάν.

Ακολούθησε σοβαρός καβγάς και ο – άγνωστος έως τώρα – δράστης, τον μαχαίρωσε πολλές φορές στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, συνοδεία, ενός ακόμη ατόμου, λίγο μετά τις 08.00 το πρωί όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο τραυματίας, όταν ρωτήθηκε για το πως έγινε το συμβάν, απάντησε ότι έπεσε σε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, με την αστυνομία να ξεκινά την έρευνα για την υπόθεση.

