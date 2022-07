Αχαΐα

Πάτρα: Στην φυλακή ο άνδρας που απειλούσε με όπλο και φιάλη υγραερίου

Τι είπε στους αστυνομικούς και στον εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες του αποδόθηκαν. Ο κινηματογραφικός αφοπλισμός του.



Στις φυλακές οδηγείται ο 45χρονος που το βράδυ της Δευτέρας σκόρπισε τον πανικό στην Πάτρα, κρατώντας καραμπίνα και έχοντας φιάλη υγραερίου και απειλώντας να πυροβολήσει αστυνομικούς και να αυτοκτονήσει.

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης του επεισοδίου, πέρασε την πόρτα της Εισαγγελίας Πατρών, για την απόδοση κατηγοριών και στη συνέχεια δικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο "νταής" που απειλούσε για πάνω από 6 ώρες τους aστυνομικούς και σκόρπισε τον τρόμο σε ολόκληρη την Πάτρα, αντιμετώπισε τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας, της απειλής και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Η τελευταία κατηγορία του αποδόθηκε μετά την επίθεση που έκανε εναντίον του Διοικητή της Ασφάλειας Πατρών, με τον οποίο έδωσε μάχη σώμα με σώμα, στην προσπάθεια του αστυνομικού στελέχους να τον αφοπλίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε τόσο στους αστυνομικούς, όσο και στο ακροατήριο ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια και ότι δεν έχει γίνει δεκτός από τους γιατρούς για τη θεραπεία του. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους δικαστές που αποφάσισαν την επιβολή ποινής φυλάκισης 4 ετών και 2 μηνών.

Μάλιστα, η υπεράσπιση του 45χρονου κατέθεσε αίτημα αναστολής της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

"Εγώ είμαι Ράμπο": Η μαραθώνια επιχείρηση αφοπλισμού του

Ο 45χρονος αφοπλίστηκε και συνελήφθη περίπου στις 02.00 τα ξημερώματα της Τρίτης. Προηγήθηκε μια κυριολεκτική μάχη με τον Διοικητή Ασφαλείας Πατρών, κ. Γιάννη Αθανασόπουλο.

Ο διοικητής Ασφαλείας Πατρών Γιάννης Αθανασόπουλος είχε αναλάβει να μιλά συνεχώς με τον οπλοφόρο άνδρα και να προσπαθεί να τον πείσει να παραδοθεί, ενώ παράλληλα αναζητούσε την ευκαιρία να τον αφοπλίσει.

Κάποια στιγμή ο 45χρονος άρχισε να βρίζει και να φωνάζει "εγώ είμαι Ράμπο". Τότε μέσα στο μισοσκόταδο που επικρατούσε στην περιοχή και βλέποντας την ψυχολογική κατάσταση του άνδρα να επιβαρύνεται ο Γιάννης Αθανασόπουλος κάνει αιφνιδιαστική κίνηση και αρπάζει την καραμπίνα από τα χέρια του δράστη. Οι δύο άνδρες πέφτουν στο έδαφος και αμέσως ξεκινά πάλη μεταξύ τους, για το ποιός θα πάρει το όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την επέμβαση του Διοικητή Ασφαλείας, ο δράστης απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του, βάζοντας την καραμπίνα κάτω από το στόμα του.

Οι ψυχολογικές του μεταπτώσεις ήταν συνεχείς, μετά από 6 ώρες και υπό τον ασφυκτικό κλοιό των αστυνομικών, ώστε λίγα λεπτά αργότερα παράτησε το σχέδιο της αυτοκτονίας και επανήλθε στο να απειλεί αστυνομικούς στρέφοντας το κυνηγετικό όπλο προς το μέρος του.

Μετά τη μάχη σώμα με σώμα τον Διοικητή Ασφαλείας, η επέμβαση των πάνοπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ έδωσε την οριστική λήξη στο μαραθώνιο επεισόδιο, που παραλίγο να είχε τραγική κατάληξη.

