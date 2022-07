Θεσσαλονίκη

Μητροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Πώς σκότωσε την μητέρα του ο 59χρονος

Στον εισαγγελέα ο καθ' ομολογίαν δράστης. Τι δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα.



Θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο, όπως επίσης στη δεξιά τραχηλική και στερνική χώρα αλλά και τραύμα στην αριστερή μετωπιαία χώρα, έφερε, σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η 84χρονη που δολοφονήθηκε από τον 59χρονο γιο της, στο Ξηροχώρι Χαλκηδόνας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από αλκοόλ, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, το έγκλημα διαπράχθηκε χθες το πρωί, στη μονοκατοικία όπου διέμενε η 84χρονη με τον 59χρονο. Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προηγήθηκε του εγκλήματος. Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο δράστης κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα με τα χέρια του και τη χρήση κάποιου αντικειμένου.

Την ηλικιωμένη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο άλλος γιος της και αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Ο 59χρονος προσήχθη το απόγευμα της ίδιας μέρας και εξεταζόμενος από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Θεσσαλονίκης ομολόγησε την πράξη του.

