Σέριφος: Φοιτητής πέθανε ξαφνικά στην παραλία

Σοκ στον τόπο καταγωγής του νεαρού, από τον ξαφνικό θάνατο του, ενώ βρισκόταν στο νησί για διακοπές με φίλους του.

(εικόνα αρχείου)

Κεραυνός εν αιθρία στη Λαμία, στο άκουσμα της τραγικής είδησης για τον ξαφνικό θάνατο νεαρού φοιτητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείουκατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στη Σέριφο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος νέος βρισκόταν με την παρέα του στην παραλία και ενώ μόλις είχε βγει από τη θάλασσα, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Πιθανολογείται ότι ο θάνατός του προήλθε από ανακοπή, χωρίς ωστόσο να έχει κάποιο ιστορικό ή να αντιμετώπιζε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.

Ο τραγικός χαμός του 22χρονου φοιτητή, προκάλεσε ανείπωτη θλίψη σε όλη την κοινωνία της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άτυχος νέος ήταν γιος γνωστού αρχιτέκτονα μηχανικού ενώ και η μητέρα του ήταν επίσης γνωστή γιατρός στην περιοχή.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο καρδιολόγος Παναγιώτης Ιακωβίδης με ανάρτηση του στην σελίδα του στο Facebook.





Πηγή: Lamiareport.gr

