Μητροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Η απολογία του καθ' ομολογίαν δράστη

Τι είπε στον εισαγγελέα ο 59χρονος που σκότωσε την μητέρα του. Τι έδειξε η νεκροψία.

Στον 7ο ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 84χρονης μητέρας του, χθες το πρωί, στο σπίτι όπου διέμεναν, στο Ξηροχώρι Χαλκηδόνας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Προηγουμένως, ο εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σωματική βλάβη εναντίον αδύναμων ατόμων και ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο τελευταίες πράξεις αφορούν περιστατικά που συνέβησαν σε παρελθόντα χρόνο με θύμα την κατάκοιτη και τυφλή μητέρα του, όπως προέκυψαν από καταθέσεις που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από αλκοόλ, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση. Κατά πληροφορίες, ενώπιον του εισαγγελέα φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος για το έγκλημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι φρόντιζε επί 5 έτη την μητέρα του και πως δεν άντεχε άλλο.

Τι δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η άτυχη 84χρονη έφερε θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο, όπως επίσης στη δεξιά τραχηλική και στερνική χώρα, αλλά και τραύμα στην αριστερή μετωπιαία περιοχή. Τα περισσότερα χτυπήματα φαίνεται πως έγιναν με τα χέρια, ενώ βρέθηκε και τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα σπασμένο μπουκάλι. Κατά πληροφορίες, στο τέλος ο δράστης φέρεται να έπνιξε το θύμα του.

Την ηλικιωμένη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο άλλος γιος της και αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Από μαρτυρίες προκύπτει ότι ο 59χρονος νοσηλεύτηκε παλιότερα σε ψυχιατρικές δομές, ενώ δημιουργούσε συχνά προβλήματα στην περιοχή λόγω της επιθετικής του συμπεριφοράς.

Του ζητούσε νερό

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 58χρονος αφού τη δολοφόνησε, της έβγαλε τα ρούχα, με σκοπό να την πάρει στα χέρια και να πάει να τη θάψει στο κοιμητήριο του χωριού.

Οι ίδιες πηγές περιγράφουν πως έγινε το φονικό: «Η 84χρονη ξύπνησε τα ξημερώματα και ζήτησε από το γιο της νερό. Ήταν αδύνατο να αυτοεξυπηρετηθεί, καθώς ήταν τυφλή και καθηλωμένη στο κρεβάτι. Ο γιος της δεν ανταποκρινόταν. Εκείνη επέμενε να ζητάει νερό. Τότε ο 58χρονος σε κατάσταση κρίσης πήρε μία γυάλινη φιάλη τη χτύπησε στο κεφάλι και την έριξε κάτω. Μετά την πάτησε δυνατά με το πόδι του στο στέρνο και τέλος της έσφιξε με δύναμη το λαιμό. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Της έβγαλε τα ρούχα και προσπάθησε να την ενταφιάσει στο κοιμητήριο».

