Φωτιά στο Χαλκί Κορινθίας

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο. Πώς ξέσπασε η φωτιά.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (27.07.2022) σε δασική έκταση στο Χαλκί δήμου Βέλου-Βόχας στην Κόρινθο με κατεύθυνση προς Αρχαία Νεμέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκείμενου να σβήσουν τη φωτιά.

πηγή: korinthostv.gr

