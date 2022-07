Χανιά

Χανιά: Νεκρή 65χρονη -Την παρέσυρε μπετονιέρα και την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στην άτυχη 65χρονη.



Σε τροχαίο δυστύχημα οφείλεται ο θάνατος της 65χρονης γυναίκας σήμερα το μεσημέρι στην Κάνδανο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη 65χρονη κινούνταν με τα πόδια όταν παρασύρθηκε από μπετονιέρα, κοντά στην γειτονιά όπου κατοικούσε.

Η γυναίκα παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ο οδηγός της μπετονιέρας φέρεται να έχει εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές και δεν μπορεί να πιστέψει το δυστύχημα που προκάλεσε, μάλλον εν αγνοία του.

Ο 54χρονος έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην Αστυνομία αναφορικά με το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε προφανώς χωρίς να συνειδητοποιήσει τι συνέβη.

πηγή: cretapost.gr

