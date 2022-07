Γρεβενά

Γρεβενά: Αρκούδα “τράκαρε” με αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματίστηκε το ζώο. Έσπευσαν για βοήθεια μέλη του "Αρκτούρου". Ελαφρά τραυματισμένη μία από τους επιβαίνοντες στο όχημα.

Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27/7, γύρω στις 22:15, στο 1ο χλμ Γρεβενών – Κοζάνης, στο ύψος της Μυρσίνης Γρεβενών, 200 μέτρα από τον ανατολικό κόμβο των Γρεβενών, όταν αρκούδα πετάχτηκε μπροστά σε διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, έπεσε πάνω στην αρκούδα, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για ασφαλή αντίδραση του οδηγού.

Αποτέλεσμα της ατυχήματος ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός στην περιοχή του ματιού μιας εκ των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, που μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

Πολύ σοβαρά τραυματισμένο από το τροχαίο είναι το ζώο. Ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν για βοήθεια μέλη του "Αρκτούρου".

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Πηγή: kozan.gr - greveniotis.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας με ισχυρές μπόρες την Πέμπτη

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: διπλή δόση και έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή τον Αύγουστο