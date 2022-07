Ρεθύμνου

Φωτιά στο Βραχάσι Λασιθίου

Η φωτιά ξέσπασε στο χωριό, την ώρα που γινόταν πανηγύρι. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.



Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/07) στο Βραχάσι Λασιθίου την ώρα που στο σημείο γινόταν πανηγύρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Το θετικό είναι πως αυτή την ώρα δεν φυσούν άνεμοι στην περιοχή, γεγονός που κάνει τη δουλειά των δυνάμεων ευκολότερη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βραχάσι Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2022

Στο σημείο, επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα ενώ σημαντική και η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, επί ποδός βρέθηκαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία στην περίπτωση που απαιτηθεί να παράσχουν βοήθεια για την προληπτική εκκένωση του οικισμού.

