Κρήτη: Τουρίστας εισέπνευσε αέριο γέλιου και λιποθύμησε

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κατανάλωσης αερίου αζώτου ή αλλιώς αέριο γέλιου από νεαρούς τουρίστες στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 19χρονος τουρίστας λιποθύμησε σε κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου αφού εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα αερίου γέλιου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ ο νεαρός Άραβας επέστρεφε στο πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει στην Κρήτη.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον 19χρονο από την είσοδο του ξενοδοχείου, και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το οποίο εφημερεύει σήμερα.

Τι είναι το αέριο γέλιου

Η συγκεκριμένη «μόδα» έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς.

Παλιότερα κυκλοφορούσε σε μικρές αμπούλες που περιείχαν το αέριο, ενώ τώρα έχουν αντικατασταθεί από μπαλόνια.

Μερικές εισπνοές από υποξείδιο του αζώτου προκαλεί μία αυτόματη ευθυμία και γέλιο. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, επιληπτική κρίση, ακόμη και έμφραγμα.

