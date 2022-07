Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ και δάγκωσε την υπάλληλο που την εντόπισε

Η δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς και παραπέμφθηκε σε ανακριτή για ληστρική κλοπή και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα, η οποία αρχικά έκλεψε προϊόντα αξίας περίπου 30 ευρώ.

Στη συνέχεια έγινε αντιληπτή από την υπεύθυνη της επιχείρησης που προσπάθησε να τη σταματήσει και τότε εκείνη τη δάγκωσε ώστε να διατηρήσει τα κλοπιμαία και να ξεφύγει.

Πρόκειται για 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν να επιληφθούν, ενώ το περιστατικό συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή για ληστρική κλοπή και πρόκληση σωματικής βλάβης. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο.

