Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου: Πέντε προσαγωγές για εμπρησμό

Σε πέντε προσαγωγές αλλοδαπών για εμπρησμό στην πυρκαγιά στα Λάβαρα Σουφλίου προχώρησαν οι Αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση μετά τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αμέσως επίγειες και εναέριες δυνάμεις και, συγκεκριμένα, 24 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Λάβαρα Σουφλίου επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2022

Σημειώνεται πως δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Έχουν προσαχθεί πέντε αλλοδαποί για εμπρησμό, ο ένας εξ αυτών από πρόθεση.

