Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό που “δεν θυμάται”

Τι περιγράφει η νεαρή για την "μοιραία βραδιά" και τι ερευνούν οι αστυνομικοί. Τι λένε οι φίλες της. Τα ίχνη σπέρματος, το GPS και η αντίδραση του φερόμενου ως βιαστή της.

Μια εξαιρετικά περίεργη καταγγελία για βιασμό απασχολεί από χθες το πρωί τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και την Εισαγγελική αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, χθες το πρωί μια 23χρονη υπήκοος Αυστρίας παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και κατήγγειλε τον βιασμό της από έναν 22χρονο ημεδαπό, κάτοικο Ρόδου.

Η αλλοδαπή ήλθε για διακοπές στη Ρόδο την 26η Ιουλίου 2022 με φίλες της και θα αποχωρήσει την 1η Αυγούστου 2022. Την 27η Ιουλίου διασκέδασαν σε ένα μπαρ στη Λίνδο και εκεί γνώρισαν κάποιους νεαρούς οι οποίοι τις ακολούθησαν και σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής. Η 23χρονη διατείνεται ότι παρήγγειλε δύο ποτά για την ίδια και την φίλη της, τα ήπιαν και από την παρέα των αγοριών γνώρισε ένα που της φάνηκε καλό παιδί και άρχισαν να συζητούν.

Από εκεί και πέρα, όπως είπε δεν θυμάται τίποτε, αλλά οι φίλες της, της είπαν ότι φιλιόταν μαζί του και κάποια στιγμή έφυγαν από το κέντρο. Δεν θυμάται τίποτε όπως είπε και κάποια στιγμή ξύπνησε και βρισκόταν στην ακρόπολη της Λίνδου. Ηταν, όπως περιέγραψε, ζαλισμένη και ένιωθε πόνο ανάμεσα στα πόδια της ενώ είχε την γεύση του σπέρματος στο στόμα της. Κατέβησε από ένα δρομάκι και βρήκε κάποια γνωστά σημάδια για τον δρόμο προς το διαμέρισμα της και λίγη ώρα αργότερα έφτασαν οι φίλες της με έναν φίλο του ημεδαπού, οι οποίοι την αναζητούσαν, γιατί κάποια στιγμή τους είχε στείλει μήνυμα ότι χάθηκε.

Η ίδια περιέγραψε ότι έκλαιγε και κάλεσε με τις φίλες της ασθενοφόρο για να την πάρει στο νοσοκομείο. Της είπαν ότι δεν έχει ασθενοφόρο κι έτσι έκανε ένα μπάνιο και πήραν ένα ταξί και μετέβησαν στο ιατρείο στη Λίνδο. Ο ιατρός τις έστειλε στο νοσοκομείο και εκεί της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Η 23χρονη κατέθεσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τι έγινε και ότι ό,τι κι αν έγινε έλαβε χώρα χωρίς την συγκατάθεσή της.

Δεν θέλει όπως είπε να κατηγορήσει τον ημεδαπό και δήλωσε ότι θέλει να εξεταστεί και να εξαντλήσει και την τελευταία πιθανότητα ότι δεν της έχει γίνει κάτι κακό. Οι φίλες της της είπαν εξάλλου ότι είχε λεκέδες από σπέρμα στην μπλούζα της. Τόνισε δε ότι αν προκύψει ιατροδικαστικώς ο βιασμός της θέλει την δίωξη του 22χρονου.

Ο ημεδαπός από την άλλη αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι είχε μια συνηθισμένη συζήτηση μαζί της και ότι κατά τη διάρκειά της υπήρχε έκδηλη ερωτική διάθεση και κατέληξαν να φιλιούνται αγκαλιασμένοι και έφυγαν μαζί. Στην πορεία και ενώ είχαν απομονωθεί τον ρώτησε αν έχει προφυλακτικό και επειδή δεν είχε διέκοψαν. Πήγε, όπως είπε, μαζί της σε ένα αυτόματο μηχάνημα και έβγαλε ένα προφυλακτικό και μετά πήγαν σε άλλο σημείο πιο απομονωμένο και συνευρέθηκαν ερωτικά με την θέλησή της.

Την βοήθησε όπως είπε να καθαριστεί και της πρότεινε να επιστρέψουν στο μπαρ αλλά επειδή ήταν λερωμένη του είπε ότι θέλει να πάει στο σπίτι που ήταν και οι φίλες της. Της εβαλε, όπως είπε, στο GPS του κινητού της, την διεύθυνση στο δωμάτιό της και επέστρεψε στο κέντρο. Αρκετή ώρα μετά τον πήρε ο φίλος του να του πει ότι είχε χαθεί και άρχισε να την ψάχνει και ο ίδιος με τις φίλες της. Πρότεινε εξάλλου ως μάρτυρες δύο φίλους του.

Ο καταγγελόμενος οδηγήθηκε χθες ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου που παρήγγειλε τη διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης.