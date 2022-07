Λάρισα

Απάτη: Υποψήφιο θύμα έστησε παγίδα στους “αετονύχηδες”

Το αγωνιώδες τηλεφώνημα, ο επίορκος αστυνομικός και το μεγάλο ποσό που υποσχέθηκε να δώσει στους κακοποιούς.

Μία αλλοδαπή και ένας Έλληνας, συνελήφθησαν για απόπειρα απάτης σε βάρος μιας γυναίκας, στα Φάρσαλα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα, ένας άνδρας προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο, της ζήτησε την καταβολή του χρηματικού ποσού των 10.000 ευρώ, προκειμένου να μεσολαβήσει ο ίδιος δήθεν για να μην φυλακιστεί το συγγενικό της πρόσωπο

Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, σε καθορισμένο ραντεβού που έδωσε στους κακοποιούς το υποψήφιο θύμα τους, δήθεν για να τους δώσει τα 10.000 ευρω.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό

«Συνελήφθησαν, χθες (28-07-2022) το μεσημέρι στα Φάρσαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, -2- άτομα και συγκεκριμένα μία αλλοδαπή και ένας ημεδαπός, κατηγορούμενα για απόπειρα απάτης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, ημεδαπή δέχτηκε τηλεφώνημα σε σταθερή σύνδεση και μίλησε αρχικά με άγνωστη γυναίκα που έκλαιγε και στη συνέχεια με άγνωστο δράστη, ο οποίος, προσποιούμενος τον αστυνομικό, προφασίστηκε εμπλοκή συγγενικού προσώπου της παθούσας σε τροχαίο ατύχημα, ζητώντας της την καταβολή χρηματικού ποσού, προκειμένου να μεσολαβήσει ο ίδιος για να μην φυλακιστεί το συγγενικό της πρόσωπο.

Αντιλαμβανόμενη την επιχειρούμενη σε βάρος της απάτη, η παθούσα επικοινώνησε αμέσως με το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων, αστυνομικοί του οποίου μετέβησαν στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου καθορίστηκε ραντεβού κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του άγνωστου δράστη και της παθούσας, προκειμένου αυτή να παραδώσει σε άτομο που θα έστελνε ο άγνωστος δράστης το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, για να μεσολαβήσει ο ίδιος δήθεν για να μην φυλακιστεί το συγγενικό της πρόσωπο.

Κατά την προσέγγιση σε γυναίκα αστυνομικό στο σημείο συνάντησης, στο πλαίσιο του ραντεβού, η αλλοδαπή δράστιδα συνελήφθη καθώς επίσης και ο ημεδαπός δράστης, οδηγός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου με το οποίο τη μετέφερε στο σημείο.

Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας».

