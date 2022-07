Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δίωξη και για βιασμό στον 59χρονο που σκότωσε την μητέρα του

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση της μητροκτονίας στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 59χρονου μητροκτόνου ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για βιασμό σε παρελθόντα χρόνο σε βάρος της ίδιας του της μητέρας!

Σήμερα βρέθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών προκειμένου να απολογηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 59χρονου, θα ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αφού στο παρελθόν ο μητροκτόνος είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.



Στα πρώτα του λόγια στις Αρχές ο 59χρονος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του και τόνισε πως πρόσεχε τη μητέρα του για πέντε χρόνια με συνέπεια ο ίδιος να κουραστεί.

«Το μετάνιωσα. Δεν ήξερα τι έκανα. Είχα πιει. Την φροντιζα πέντε χρόνια δεν άντεχα άλλο», φέρεται να είπε ο 59χρονος.

Για τη δολοφονία της 84χρονης ασκήθηκε στον 59χρονο γιο της δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία. Στο μεταξύ, προκάλεσαν σοκ τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η ανήμπορη 84χρονη έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο το κεφάλι και το θώρακα όλα από τα χέρια του γιού της, ενώ το χτύπημα στην κορυφή του κεφαλιού φαίνεται να προκλήθηκε με σπασμένο μπουκάλι.

