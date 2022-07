Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια η πτώση της γυναίκας από μπαλκόνι;

Φως στο θρίλερ της Πάτρας θα ρίξουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες της θανατηφόρας πτώσης γυναίκας από διαμέρισμα πολυκατοικίας, σήμερα το μεσημέρι, στο κέντρο της Πάτρας.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η πτώση να οφείλεται σε αυτοχειρία, βάσει των στοιχείων που έχει συλλέξει.

Παράλληλα, έχει συλλέξει μαρτυρίες από ενοίκους της πολυκατοικίας, αλλά και από πρόσωπα που την γνώριζαν.

Όπως αναφέρει το flamis.gr, πριν την πτώση η γυναίκα φέρεται να τσακωνόταν με έναν άνδρα. Όταν βρέθηκε στο κενό, ένας άνδρας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πέταξε από το μπαλκόνι τα τσιγάρα και τον αναπτήρα της.

